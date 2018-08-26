İş yaşamındaki rekabet erkekleri estetiğe yönlendiriyor

Metropol şehirlerde yaşayan ve iş yaşamında aktif meslek gruplarına dahil olan erkeklerin daha bakımlı ve sağlıklı görünüm için bu doğrultuda çeşitli uygulamaları tercih ettiğini ifade eden Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Aydın, “Kişinin yüzü ve bedenin günümüz yaşantısının birçok alanında kartvizit olduğunu düşünürsek erkeklerin estetik uygulamalara sıcak bakıyor olmasını yadırgamamamız gerekir. Eskiden bakım, estetik ve kozmetik gibi konuların daha çok kadınları ilgilendirdiği düşüncesi varken, günümüz toplumunda bu inanış tamamıyla tarihe karıştı. Erkekler kadınlar kadar estetik prosedürleri yakından takip eder durumda hatta ve hatta fiziki görünümlerinde hoşnut olmadıkları bölgeler için tereddütsüz operasyona başvuran erkekler var” dedi.

Erkeklerin gerek özel hayatlarında gerekse iş hayatlarında iyi görünmeleri ve genç kalma istekleri üzerinde kadınların büyük etkisi olduğuna dikkat çeken Aydın, “Günümüz kadınları artık son derece bakımlı ve estetik görünümünde taviz de vermiyor. Hal böyle olunca kadınlar yanındaki partnerlerinin de en az kendileri kadar bakımlı olmasını istiyor. Kadınlar, erkeklerin yapılan estetik uygulamalarla dinamik ve genç bir görünüm kazanmasının yanı sıra elde edilen bakımlı görünüm ile erkeklerin mesleki başarılarını da beslediğini bilerek eşleri için danışmanlık randevularını dahi alıyorlar” diye konuştu.