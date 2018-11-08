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İş yerine giren hırsızlar çelik kasayı parçaladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir iş yerine giren kimliği belirsiz hırsızlar parçaladıkları çelik kasadaki 3 bin lirayı alarak kaçtı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerine giren kimliği belirsiz hırsızlar parçaladıkları çelik kasadaki 3 bin lirayı alarak kaçtı.


Edinilen bilgiye göre, olay, Metal Sanayi Sitesi 1'inci Metal sokaktaki bir oto tamirhanesinde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ş'ye ait iş yerine giren kimliği belirsiz kişiler burada çalacak bir şey bulamayınca bitişikteki İ.S.'ye ait tamirhaneye girdi. İş yerindeki çelik kasayı çekiç ve levye yardımıyla parçalayan kimliği belirsiz kişi yada kişiler 3 bin lirayı alarak kayıplara karıştı.


Sabah işyerlerine gelen dükkan sahipleri kapıların açık olduğunu görünce polise haber verdi. Çelik kasanın parçalanmış olduğunu belirleyen ekipler kasa üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Çevrede bulunan diğer iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alan asayiş ekipleri, kasa hırsızlarının yakalanması için çalışma başlattı.

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