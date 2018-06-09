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09 Haziran 2018 18:56

İşçi servisi şarampole yuvarlandı: 9 yaralı

Bursa-İstanbul Karayolu Dürdane rampasında işçi taşıyan servis otobüsü şarampole yuvarlandı.

İşçi servisi şarampole yuvarlandı: 9 yaralı

09 Haziran 2018 18:56

Servisteki 8 işçi ile şoför yaralandı.


Kaza, Bursa-İstanbul Karayolu Dürdane rampasında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Gemlik’ten Bursa merkeze işçi taşıyan 16 S 1418 plakalı servis otobüsünün sürücüsü Mehmet Ali Aydın, virajı döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada serviste bulunan 8 işçi ile şoför yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince farklı hastanelere kaldırılırken, 4’ünün hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.




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