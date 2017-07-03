İşçi servisi tarlaya çalışmaya giden kadına çarptı: 1 ölü

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Doğan Evler Mahallesi’nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla tarlaya fidan kazmaya giden ve karşıdan karşıya geçen 55 yaşındaki Emine Aktaş’a bir fabrikaya işçi taşıyan Nevzat T. (41) idaresindeki 16 S 3708 plakalı midibüs çarptı. Servisten inen işçiler ve vatandaşların tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan olayın meydana geldiği yerin çok yakınında üst geçit olduğu ifade edildi. Acı haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Polisin kazayla alakalı tahkikatı sürüyor.