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06 Mayıs 2018 09:15

İşçinin inşaattan düşmesi kamerada

Bursa’nın Gürsu ilçesinde bir işçinin 3.

İşçinin inşaattan düşmesi kamerada

06 Mayıs 2018 09:15

kattan düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın dış cephesinde çalışan Yılmaz Kılıçkaya, sabah saatlerinde işe geldi. Binanın 3. katında çalışmaya başlayan Kılıçkaya, 11.00 sıralarında dengesini kaybederek iskeleden düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Kılıçkaya, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yılmaz Kılıçkaya’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Düşme anı kamerada


Öte yandan, Yılmaz Kılıçkaya’nın düşme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yere düşen Kılıçkaya’ya ilk müdahaleyi vatandaşlar yapıyor. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı.




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