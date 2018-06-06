İshakpaşa Meydanı’nda anlamlı iftar

Başkan Alinur Aktaş, İnegöl’de yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. İnegöllülerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Aktaş, iftar öncesi halkla sohbet ederek dertlerini dinledi.

"Yapacağımız çok iş var"

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bu sene şehrin 9 ayrı noktasında 10 bin civarında insanın katıldığı iftar sofraları kurduğunu söyleyen Başkan Alinur Aktaş, ayrıca 7 ayrı ülkede daha benzer programları düzenlediklerini ve ihtiyaç sahiplerine erzak yardımında bulunduklarını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi’nin 17 ilçenin yanı sıra imkanları ölçüsünde Balkanlardan Kafkaslara kadar geniş bir coğrafyaya yetişmeye çalıştığını ifade eden Başkan Aktaş, İnegöl Belediyesi’ndeki görev süresinin ardından 7 aydır da Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde hizmet ettiğini dile getirdi. Şehrin dört bir yanında çalışmaları hızla sürdürdüklerini belirten Başkan Aktaş, "Bursa’da nüfus ve araç sayısının artışıyla beraber trafik de kendisini göstermeye başladı. Bunu bertaraf etmek için akıllı kavşak uygulamalarını başlattık. Aynı sıkıntılar İnegöl’de de yaşanıyor. İlçemizde de akıllı kavşak uygulamalarını başlattık. Çalışmalar bittiğinde, trafiğin rahatladığını hep birlikte göreceğiz. Yapacağımız çok çalışma var. Cumhurbaşkanımızdan, hükümetimizden, başbakan yardımcımızdan ve milletvekillerinden aldığımız güç ile insanların hayatlarını kolaylaştıran projeleri bir bir hayata geçireceğiz" dedi.

“24 Haziran, Türkiye için milat”

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ise Türkiye’de parlamenter sistemle ilgili çok sıkıntılar yaşandığını dile getirdi. Çok partili hayata 1950’li yıllarda geçilmesine rağmen 27 yıllık tek parti iktidarı dahil toplam 65 hükümetin görev aldığını söyleyen Çavuşoğlu, normal şartlarda bu hükümet sayısına ülkenin 2235 yılında ulaşması gerektiğine dikkat çekti. Sistem yüzünden istikrar sağlanamadığını, Türkiye’nin istediği hızda büyüyemediğini anlatan Çavuşoğlu, 24 Haziran’ın Türkiye için bir milat olacağını ifade etti.

İftar programının ardından Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Başkan Alinur Aktaş ve beraberindekiler vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.