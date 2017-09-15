“Işığın kenti Apollonia” kazı çalışmalarına ödül

Tarihi Kentler Birliği’nin ‘2016 Yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nın sonuçları İstanbul’da toplanan jüri tarafından belirlendi. Yarışmaya 69 belediye, 82 uygulama ve 61 proje olmak üzere toplam 143 başvuruda bulundu. Yarışma jürisinin değerlendirmeleri sonucunda Nilüfer Belediyesi’nin “Işığın kenti Apollonia yeniden doğuyor” isimli kazı çalışması, “Farklı disiplin ve ölçeklerde devam ettirdiği istikrarlı koruma projeleri” kapsamında “Süreklilik Ödülü” aldı.

Nilüfer Belediyesi, koruma alanında bütüncül bir programı ve kapsamlı senaryoları uzun süre istikrarlı bir biçimde uygulamaya devam etmesi sebebiyle ’Süreklilik Ödülü’ne layık görüldü. Geçen yıl geniş kapsamlı kentsel koruma programı sunan ve bu yıl söz konusu programın uygulama aşamasında gözle görülür yol kat eden Nilüfer Belediyesi’nin çalışmaları, “Süreklilik Ödülleri” kapsamında ödüllendirildi. Ödüller, 2017 Antalya YAPEX Fuarında sahiplerine verilecek.

Müze park oluşturulacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile 2016 yılı Ağustos ayında, Gölyazı Mahallesi Nekropol (Antik mezarlık) alanında, Nilüfer Belediyesi’nin desteğiyle başlatılan kurtarma kazıları, kutsal alan ve Kız Ada Apollon Tapınağı kazılarıyla devam ediyor. Kazı çalışmalarıyla ortaya çıkarılan kalıntılar, korugan projesiyle koruma altına alınıyor. Arazinin doğal yapısına müdahale etmeden gezi yolları ve bilgilendirme tabelalarıyla bir müze park oluşturulması hedefleniyor.

Arkeolojik kazılar ilerledikçe elde edilen eserlerin yerinde sergilenebilmesi için kurulacak müze, çevresinin 2500 yıllık tarihini öğretici faaliyetler ve bilgilerle turistlere aktarabilecek çağdaş bir yapı olarak tasarlanacak.