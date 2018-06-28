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28 Haziran 2018 19:11

Işık doludan zarar gören arazileri inceledi

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Bursa’nın Yenişehir ilçesinde doludan zarar gören köyleri ziyaret ederek çiftçiler ile bir araya geldi.

Işık doludan zarar gören arazileri inceledi

28 Haziran 2018 19:11


Türkiye’nin önemli tarım topraklarına sahip olan Yenişehir ilçesinde 30 bin dönüm arazi doludan zarar gördü. Köylerde incelemelerde bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık’a Belediye Başkanı Süleyman Çelik, İlçe Tarım Müdürü Hakan Aranmaz ve AK Parti Başkanı Adnan Kamıl refakat etti. Ebeköy’de doludan zarar gören tarlalarda incelemelerde bulunan Zafer Işık, “Bütün çiftçilerimize geçmiş olsun diliyorum. Başbakan Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu bu konu ile ilgili beni görevlendirdi. Evvela olarak doludan zarar gören çiftçilerimiz tarım müdürlüklerine giderek zarar tespiti için müracaatta bulunsunlar. Akabinde bizler de Ankara’da bunun takipçisi olacağız” diye konuştu.




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