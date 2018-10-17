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Işık: “Gürsu'yu nakış gibi işliyoruz”

Gürsu Belediyesi’nce yapılan üst yapı çalışmalarıyla ilçenin çehresi değişiyor.

Gürsu Belediyesi'nce yapılan üst yapı çalışmalarıyla ilçenin çehresi değişiyor.


Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce yapılan üst yapı çalışmaları sürüyor. Merkez mahallelerdeki cadde ve sokaklar parke taşı, bordür ve kaldırım çalışmalarıyla yenileniyor. Başkan Mustafa Işık, “Nüfusu hızla artan ilçemizin cadde ve sokaklarında alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor. Şehir estetiğine uygun olarak çalışmalar yapıyoruz. Belediyemizin sahip olduğu imkânları en verimli şekilde kullanarak, cadde ve sokaklarımızda yaptığımız çalışmalarla ilçemizi güzelleştiriyoruz. Bütün çalışmalarımızı yeni Gürsu sloganıyla gerçekleştiriyoruz” dedi.

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