Işık halkı dinliyor

Belediye Başkanı Mustafa Işık, makamında düzenlenen halk günlerinde, vatandaşların talep ve sıkıntılarını dinliyor. “Hemşehrilerimizle her fırsatta sohbet etmeye ve Gürsu için fikirlerini paylaşmaya özen gösteriyoruz” diyen Başkan Işık, “Bulunduğumuz her zeminde hemşehrilerimizin taleplerini alıyoruz. Halk günlerinde de belediyemize gelen hemşehrilerimizle görüşerek talep ve dertlerini dinliyoruz. Onların taleplerine anında çare bulurken, ilçemiz için fikirlerini dikkate alarak hizmetlerimizi yönlendiriyoruz“ dedi.