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11 Mayıs 2018 19:08

Işık halkı dinliyor

Bursa’nın Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, halk günlerinde vatandaşların taleplerini dinliyor.

Işık halkı dinliyor

11 Mayıs 2018 19:08


Belediye Başkanı Mustafa Işık, makamında düzenlenen halk günlerinde, vatandaşların talep ve sıkıntılarını dinliyor. “Hemşehrilerimizle her fırsatta sohbet etmeye ve Gürsu için fikirlerini paylaşmaya özen gösteriyoruz” diyen Başkan Işık, “Bulunduğumuz her zeminde hemşehrilerimizin taleplerini alıyoruz. Halk günlerinde de belediyemize gelen hemşehrilerimizle görüşerek talep ve dertlerini dinliyoruz. Onların taleplerine anında çare bulurken, ilçemiz için fikirlerini dikkate alarak hizmetlerimizi yönlendiriyoruz“ dedi.




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