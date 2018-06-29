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29 Haziran 2018 18:12

Işık : “Hizmetlerimize hemşehrilerimizin öncelikleri ışık tutuyor”

Bursa’nın Gürsu ilçesinde hizmetler halkın talep ve fikirleri ışığında şekillendiriliyor.

Işık : “Hizmetlerimize hemşehrilerimizin öncelikleri ışık tutuyor”

29 Haziran 2018 18:12


Belediye Başkanı Mustafa Işık, sokak sokak gezerek vatandaşları dinliyor. Işık, ilçenin ihtiyaçlarını tespit etmek maksadıyla yaptığı saha incelemeleri sırasında, ilçe halkının hizmetlere yönelik fikirlerini not alıyor. Işık, “Gürsumuz’da huzur ve keyifle yaşanmasını sağlamak için çalışıyoruz. Belediyemiz hizmetlerinin en sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesinde hemşehrilerimizin bizlerle paylaştıkları fikir ve talepler büyük önem arz ediyor. Gürsumuz’un gelişmesi için belirlediğimiz hedeflerimizi, katılımcı bir yönetim anlayışıyla gerçekleştiriyoruz. Gürsu hepimizin. Biz büyük bir aileyiz. Gürsu için yapacağımız bütün çalışmalarda 7’den 70’e hemşehrilerimizin fikir ve tekliflerinin payı vardır” dedi.




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