Işık : “Muhtarlarımız vatandaşa hizmette en büyük destekçimiz”

Bursa'nın Gürsu ilçesinde Muhtarlar Haftası münasebetiyle protokol mensupları muhtarlarla bir araya geldi.

Gürsu protokolü ve muhtarlar, Kent Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle Muhtarlar Haftası'nı kutladı. Kaymakam Mustafa Koç, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Erdoğan, Emniyet Müdürü Selahattin Şerbet ve diğer protokol mensuplarının iştirakiyle düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Vatandaşla devlet arasındaki köprünün vatandaşa en yakın kısmı olan muhtarlarımızın, hizmetlerin mahallelere götürülmesinde büyük emekleri var. Muhtarlarımızla bir araya geldiğimiz bütün ortamlarda ilçemizin gelişimine yönelik istişareler yapıyoruz, onların kıymetini biliyoruz, talep ve fikirleri bizim için mühim. Çalışmalarımıza olan destekleri için bütün muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Törenin ardından Gürsu Butik Otel'de muhtarlarla bir araya gelen Başkan Işık, muhtarlara kalem hediye etti.