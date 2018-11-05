Işıkıtepeli ve Edirnekapılı çocuklar birlikte barış için çaldı

Barış İçin Müzik Vakfı ve Nilüfer Belediyesi'nin işbirliğiyle Işıktepe Mahallesi'nde eğitimlerini sürdüren Barış İçin Müzik Nilüfer Çocuk Orkestrası Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi'nde muhteşem bir konser verdi.

2020 yılına kadar farklı kentlerde kurulacak orkestra ve korolar aracılığıyla 10 bin çocuğa ulaşabilmeyi hedefleyen Barış için Müzik Vakfı ve Nilüfer Belediyesi'nin, Uludağ Rotary Kulübü'nün de desteğiyle eğitimlerini sürdürdüğü Barış İçin Müzik Nilüfer Çocuk Orkestrası, Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi'nde konser verdi.

Yaklaşık 2 yıl önce eğitimlere başlayan 65 kişilik Barış İçin Müzik Nilüfer Çocuk Orkestrası'na, Barış İçin Müzik İstanbul Edirnekapı Çocuk Orkestrası eşlik etti. Toplam 120 çocuğun yer aldığı konserde orkestraları, El Sistema Venezuela'dan gelen müzisyen Félix Briceo yönetti. Performansları ile ayakta alkışlanan Barış İçin Müzik Nilüfer Çocuk Orkestrası, Beethowen gibi klasik batı müziğinin dünyaca ünlü isimlerinin eserlerini seslendirdi.

Konser sonunda, Uludağ Rotary Kulübü Başkanı Erol Aksaz, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına konsere katılan Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Aysel Okumuş'a desteklerinden dolayı teşekkür belgesi verdi.