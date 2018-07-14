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14 Temmuz 2018 15:51

Işık’tan demokrasi nöbetçilerine “minnettarlık madalyası”

Bursa’nın Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla halka minnettarlık madalyası dağıttı.

Işık’tan demokrasi nöbetçilerine “minnettarlık madalyası”

14 Temmuz 2018 15:51


“15 Temmuz gecesi şahit olduğumuz hainliğin bir daha yaşanmamasını diliyorum” diye Işık, “Birlik ve beraberlik ruhumuzdan aldığımız gücün ışığında ülkemizin aydınlık yarınlarını oluşturacağız. Devletimizin bekâsına kast eden şer güçlerin, tarihe kara bir leke olarak geçen teşebbüslerini ülkemize sahip çıkarak yendik. Bu gurur hepimizin. Demokrasi nöbetimizi en coşkulu şekilde tuttuk. Bütün dünyaya demokrasi örneği olacak, güçlü millet iradesini ve hakimiyetini göstermiş olduk. Millet olarak, vatan söz konusu olduğunda her şeyi bir kenara bırakarak nasıl birlik olduğumuzu, canımızı ortaya koyarak vatanımızı nasıl savunduğumuzu herkes gördü. Aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin bize emaneti olan vatanımızı korumak için, birlik olmaya devam edeceğiz” dedi.


15 Temmuz, milletin destan yazdığı o gecenin ikinci yıldönümünde, Başkan Işık, belediye meclis üyeleri ve Ak Parti İlçe yöneticileriyle birlikte, millete minnettarlığın bir nişanı olarak bin adet madalyayı Gürsulular’a takdim etti.




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