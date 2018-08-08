İşkodra’da sünnet heyecanı

Bursa’da ecdat yadigârı eserleri tekrar ayağa kaldırarak gelecek nesillere sağlıklı şekilde ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, Balkan ülkelerindeki Müslüman soydaşları da unutmuyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Balkanlar’ın çeşitli bölgelerinde sünnet ve iftar programları ile yardımlara hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, İstanbul Derneği iş birliğiyle Arnavutluk’un İşkodra şehrinde toplu sünnet cemiyeti tertiplendi. İmam Hatip Lisesi’ndeki programda 100 çocuk, sünnet olarak erkekliğe ilk adımını attı. Cemiyete, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen meclis üyeleri Süleyman Candar, Hasan Sabri Kapoğlu, Hasan Hüseyin Temel ve Engin Taşdemir ile İstanbul Derneği Başkanı Rıdvan Seferaj katıldı.

Törende Bursa heyetine adına bir konuşma yapan Büyükşehir Meclis Üyesi Süleyman Candar, Balkan ülkelerini her zaman için Türkiye’nin bir parçası olarak gördüklerini söyledi. Balkanlar’da yaşayan herkesin Anadolu’da mutlaka bir bağlantısının bulunduğunu vurgulayan Candar, Balkan Müslümanlarının huzur ve refah içerisinde kültür ve geleneklerini yaşatarak ömür sürmesinin kendileri için önemli olduğunu kaydetti. Türkiye ve Bursa’nın her zaman için ilk fırsatta Balkanlar’daki tarihe, Müslümanlara ve geleneklere sahip çıktığını dile getiren Candar, sünnet ve benzeri cemiyetlerle birlik ve beraberlik oluşturduklarını, güzel hasletlerin bu tür organizasyonlarla yaşatıldığını vurguladı. Candar, Türkiye’nin bugüne kadar Balkanlar’daki Müslümanlar için yaptığı fedakarlıkların bundan sonra da artarak devam edeceğini ifade etti.