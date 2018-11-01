İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya: "2018 Kasım ayına kadar 1 milyon insanın istihdamına aracılık ettik"

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi (BKK) işbirliğiyle bu yıl beşincisi düzenlenen Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması başladı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) gerçekleştirilen programın açılışında konuşan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Türkiye olarak tüm zorluklara rağmen iş verenler, kamu kurum ve kuruluşları ve diğer paydaşlarla bir tarih yazdıklarını ve yazmaya da devam edeceklerini ifade etti. 15 Temmuz ihanet girişiminin ardından ilan edilen Milli İstihdam Seferberliği ve 'artı 1,5 milyon istihdam' hedefine değinen Uzunkaya, "1,5 milyon istihdama bir kısım çevreler ve dış güçler inanamadılar çünkü inanılması güç bir rakamdan söz ediyoruz. Bir yılda 1,5 milyon istihdam gerçekten büyük bir rakam. 2007-2017 yıllarında OECD verilerine göre iş gücü piyasası 246,5 milyon olan Avrupa'da 28 ülke 7 milyon 190 bin istihdam gerçekleştirdi. Yine iş gücü piyasası 160 milyon olan Amerika Birleşik Devletleri 7 milyon 291 bin istihdam gerçekleştirdi. 'Avrupa Birliği'ne alalım mı almayalım mı?' diye tartışadursunlar, Türkiye 1,5 milyon istihdam gerçekleştirdi. İşte Türkiye'nin farkı. İşte bu farkı 2017 yılında ortaya koyduk ve geçen yıl 1,5 milyon istihdam gerçekleştirdik" dedi.

"Bizi dolarla, avroyla yolumuzdan alıkoyacağını zannedenler yanılıyorlar"

İŞKUR'un 2002 yılında 1 yılda sadece 24 bin kişinin istihdamını gerçekleştirdiğini hatırlatan Uzunkaya, "2017 yılında 1 yılda 1 milyon 57 bin 249, bugün 1 Kasım ve 1 milyon insanın istihdamına 2018 yılında İŞKUR olarak aracılık ettik. Bursa'da 46 bin istihdam gerçekleştirdik. Yani Türkiye'nin 1 yılda gerçekleştirdiğinin iki katını biz Bursa'da 10 ayda bu yıl gerçekleştirdik. Bursa'nın bu yılki 24 bin kadın istihdam hedefi, Türkiye'nin 2002 yılında gerçekleştirdiği istihdama denktir. Yani Türkiye hiçbir ihanete, hiçbir kalkışmaya, moral ve motivasyonumuzu bozmaya yönelik girişime pirim vermeden yoluna devam ediyor. Bizi dolarla, avroyla yolumuzdan alıkoyacağını zannedenler yanılıyorlar. Onlar 1 dolara satın alacaklarını zaten almışlardı. Geride kalan bu milleti, milyon dolarlarla satın almaları da mümkün değildir, olmayacaktır" şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş ise, "14,5 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Herkeste belediye ve devlet dairelerine girme arzusu var. Böyle bir dünya yok. Bursa Büyükşehir Belediyesinde bırakın adam ihtiyacını, adam fazlalığı var. Her kurum personel maliyeti olması nedeniyle bunun hesabını ince ince yapmak zorunda. Ama Bursa'da özellikle son 1 yıldır iş adamlarından şunu duymaktan yoruldum, 'Başkanım, istediğimiz gibi adam bulamıyoruz. Çalıştıracağımız şu şu niteliklerde adam lazım.' Herkeste bir devlete girme arzusu, üniversite mezunundan ilkokul mezununa, zanaatkarından farklı meslek gruplarında olanlara kadar herkeste bu mantık var. Biz eğer bugün 500 milyar dolar ihracat hedefliyorsak, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini konuşuyorsak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletin tüm kurum ve kuruluşlarının bu gayreti ortada varsa kimse kusura bakmasın bunlar hep beraber gerçekleşecek. Burada anne ve babalara da büyük görev düşüyor. Herkesin doktor, öğretmen olduğu, belediye ve valilikte çalıştığı bir ülke dünyanın hiçbir yerinde yok. Bu gerçeği anlamalı ve kavramalıyız. Bu memlekete işçi de çiftçi de lazım, tamirci de temizlik işçisi de lazım" dedi.

Konuşmaların ardından 3 gün sürecek olan istihdam buluşmasının açılışı gerçekleştirldi.