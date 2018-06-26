İŞKUR İle Uludağ Üniversitesi arasında işbirliği

İstihdamın geliştirilmesi ve korunmasına yönelik olarak işsizlerin, çalışanların, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek, yeni teknolojik becerilerini kazanmalarına yardımcı olmak amacıyla Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ve İŞKUR Bursa İl Müdürü Eren Türkmen tarafından protokol imzaları atıldı.

İmzalanan protokolle haftanın belli günlerinde üniversite irtibat noktalarında görev alacak iş ve meslek danışmanları, üniversite öğrencilerinin İŞKUR hizmetlerinden aktif şekilde hizmet almasını sağlayacak.