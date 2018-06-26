Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2018 11:22

İŞKUR İle Uludağ Üniversitesi arasında işbirliği

Üniversite öğrencilerinin iş gücü piyasasına hazırlıksız yakalanmasını önlemek, genç işsizliğin azaltılmasını sağlamak ve istihdam artışını desteklemek için İŞKUR Bursa İl Müdürlüğü ile Uludağ Üniversitesi arasında işbirliği sağlandı.

İŞKUR İle Uludağ Üniversitesi arasında işbirliği

26 Haziran 2018 11:22


İstihdamın geliştirilmesi ve korunmasına yönelik olarak işsizlerin, çalışanların, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek, yeni teknolojik becerilerini kazanmalarına yardımcı olmak amacıyla Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ve İŞKUR Bursa İl Müdürü Eren Türkmen tarafından protokol imzaları atıldı.


İmzalanan protokolle haftanın belli günlerinde üniversite irtibat noktalarında görev alacak iş ve meslek danışmanları, üniversite öğrencilerinin İŞKUR hizmetlerinden aktif şekilde hizmet almasını sağlayacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç