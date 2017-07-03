İslamoğlu, Karacabey’in güzelliklerini kayıt altına aldı

Ormanlardaki çekimden evvel Başkan Ali Özkan’ı makamında ziyaret eden Güven İslamoğlu, bölgenin doğa turizmi konusunda önemli bir potansiyel taşıdığına işaret ederken, bilhassa longoz konusunda insanları hassasiyete davet etti. Ekranlarının sevilen programı Yeşil Doğa’nın sunucusu Güven İslamoğlu, yeni yayın döneminde yayınlamak üzere Karacabey longozu ve ıhlamur ormanlarını kayda aldı. İslamoğlu, longozda tabiat ile uyumlu turizm hareketlerinin hem longoza hem de bölge halkına ciddi katkı sağlayacağını belirtti.

Karacabey ziyaretinde İslamoğlu’na, Belediye Personeli ve Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüyde şeşlik etti. Başkan Ali

Başkan Özkan, İslamoğlu’na bölgedeki ıhlamur potansiyeli hakkında bilgiler verdi. Tamamlanan çekimlerin ardından İslamoğlu, ‘ıhlamur kokan longoz’ diye hitap ettiği Kocaçay deltasıyla ilgili coğrafyanın vazgeçilmez bir doğa harikası olduğuna vurgu yaparak, “Bölge halkının bu alana ilgisinin artması güzel. Tanıtım çalışmalarının yapılacak olan proje ile kontrollü bir hal alacak olması longozun geleceği için umut verici’’ dedi.

Özkan, belediye olarak longozu doğa turizmine kazandıracak projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.