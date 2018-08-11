İsmail Fakı’nın ismi Hayat Hastanesi’nde yaşatılacak

İsmail Fakı vefatının 5. yılında Özel Hayat Hastanesi’nde düzenlenen törenle anılırken, Özel Hayat Hastanesi’ndeki Dr. İsmail Fakı Toplantı Salonu’nun da açılışı yapıldı.

Dr. İsmail Fakı’nın yakınları ve ailesi düzenlenen anma törenine yoğun ilgi gösterdi. İsmail Fakı’nın Bursa’nın doktoru, Bursa’nın hayatı, gönül adamı olduğunu ifade eden Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Dr. Ahmet Özkul, "Değerli hocamızın adının kalıcı olması, gelecek kuşakların da hocamızın varlığını bilmelerini istedik. 5 ay önce hizmete açmış olduğumuz hastanemizin toplantı salonuna hocamızın adını vermeyi uygun gördük" dedi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ise, "İMO Bursa Şubesinde görev aldığım sürede Dr. İsmail Fakı’yı yakından tanıma fırsatım oldu. Maalesef değerlerimizi yitirdikten sonra kıymetini anlıyoruz. Dr. İsmail Fakı’nın adının Bursa’da bir tesise verilmesini bizim gündemimizdedir hayatta iken kendisi Bursa’da yılın doktoru olarak seçilmişti, artık adı kalıcı olacak” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından toplantı salonunun açılış kurdelesi kesildi.

Dr. İsmail Fakı’nın Ağabeyi Mehmet Fakı ile Çocukları Merve ve Alperen Fakı’nın da iştirak ettikleri törende, Türk Sağlık Sen ve Türkav tarafından Dr. İsmail Fakı’yı anma adına verilen “Gönül Doktoru” ödülü Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Dr. Ahmet Özkul’a verildi.