Ismarlama elbiseler tarihe karışıyor

Terzilik paça darlatma veya bel genişletmeden ibaret bir meslek haline gelirken, ısmarlama elbise dikimine talep gün be gün azalıyor. Terzilik sanatının ustalık göstergesi olan ısmarlama elbise dikimi tekstil sektöründeki gelişmeler dolayısıyla tarihe karışıyor. Bursa Reyhan Pazarı’nda 50 senelik terzi ustası Haşim Yel, bu durumu elbiselerin daha ucuz ve zahmetsiz bir şekilde alınmasına bağlıyor. Artan kira fiyatları nedeniyle terzi dükkanını yerini değiştirmek zorunda kalan Haşim Yel, yıllar öncesinde bayram için sipariş yetiştirmekte zorlandığını ifade etti. Yel, "Konfeksiyon ucuz olduğu için, ısmarlama dikim elbiselere talep azaldı. Eskiden bayram önceleri biz burada sabahlardık. 3 ay evvelden insanlar elbise siparişi verirlerdi. İnsanlar ailece gelir kendilerine göre elbise diktirirdi" diye konuştu.

İthal gelen elbiselerin ve konfeksiyon sektöründeki üretim artışının insanları daha rahat yollara ittiğini söyleyen terzi ustası İsmet Tuna, "Biz önceleri burada 1 ay eve gidemezdik. İnsanlar burada senede 2 takım elbise diktirebiliyorlardı. Kadınlar da sürekli palto diktirirlerdi. Ama artık insanlar alışveriş merkezlerine ve konfeksiyonculara giderek rahat olanı seçiyor" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar ise, ısmarlama dikimin pahalılığından şikayetçi. 300-400 liraya alınabilecek kumaşın ısmarlama olarak dikilmesi halinde çok daha masraflı olacağını ifade eden vatandaşlar, istese de ekonomik nedenlerden ötürü elbise sipariş veremediklerini söylediler.

Ismarlama dikimde fiyatlar 200 ile 5 bin lira arasında değişirken, her çeşit kumaş istenilen şekilde dikilebiliyor. Beden boyutlarının daha kesin olarak ölçülmesi, ısmarlama kumaşları daha şık hale getiriyor.