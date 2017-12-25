İsmetiye Spor Tesisleri yenilendi

Osmangazi Belediyesi, ilçenin dört bir tarafına modern spor tesisleri inşa ederken, mevcut spor tesislerini de yenileyerek vatandaşlar tarafından daha verimli kullanılmasını sağlıyor. ‘Osmangazi Belediyesi, 2010 yılında hizmete açılan İsmetiye Spor Tesisleri’ni yeniledi. Yürütülen yenileme çalışmaları kapsamında toplam 2 bin 80 metrekarelik sahanın eskiyen halısı kaldırılarak, zemin dolgusunun bakımı yapıldı. Zeminin yenilenmesinin ardından sahaya, standart ölçülerde ofsayt çizgili yeni bir halı döşendi. Kale direkleri ile fileler yenilendi. Ayrıca halı sahanın çevresindeki tel örgü ve aydınlatma direklerinin bakım ve onarımı yapılarak boyandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 7’den 70’e herkesin spor yapması adına yatırımlara devam ettiklerini belirterek, “Osmangazi Belediyesi olarak spor tesisleri noktasında ciddi yatırımları olan bir belediyeyiz. Her mahallemizde halı sahalarımız, basketbol sahalarımız bulunuyor. Köyler de mahalle olup belediyemizin sorumluluk alanına girince, her köye park ve spor tesisi yapmak için çalışma başlattık. İlçenin dört bir yanına spor tesisleri inşa ederken, mevcut spor tesislerimizi de yeniliyoruz. Açılışını 2010 yılında yaptığımız İsmetiye spor Tesisleri’ni baştan aşağıya yenileyerek modern bir görünüme kavuşturduk. Yaptığımız tesisler ve gerçekleştirdiğimiz projelerle gençlerimizi sportif faaliyetlere yönlendiriyoruz. Onların spor yaptığı tesislerin bakımı, temizliği ve güvenliğine de çok dikkat ediyoruz” dedi.