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10 Ağustos 2018 16:14

İsmetiye’ye yeni park

Osmangazi Belediyesi tarafından yapılan İsmetiye Dere Boyu Parkı törenle hizmete açıldı.

İsmetiye’ye yeni park

10 Ağustos 2018 16:14


Osmangazi Belediyesi, dar ve sıkışık mahallelere, vatandaşların nefes alabileceği mekânlar kazandırmaya devam ediyor. İlçenin her mahallesine park ve meydanlar inşa eden Osmangazi Belediyesi, İsmetiye Mahallesi’ne de yeni bir park kazandırdı. Toplam 1000 metrekare alan üzerine inşa edilen ve içerisinde çocuk oyun alanı, yeşil alan ve oturma guruplarının yer aldığı İsmetiye Dere Boyu Parkı, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların hizmetine sunuldu. Parkın açılışına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.


İsmetiye Dere Parkı’nın açılışında konuşan Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi’de her mahallemizde kaliteli hizmet üretmeye devam ediyoruz. Hayat merkezleri, parklar ve meydanlar inşa ederek mahallelerimize nefes aldırıyor, Osmangazi’nin çehresini değiştiriyoruz. Özellikle mahalle içlerindeki sorunların çözümü adına çalışmalara önem


veriyoruz. Mahallelerimize nefes aldıran parklar ve yeşil alanlar kazandırıyoruz. Mahallelerimize kazandırdığımız park ve yeşil alanlar ile yeşil Bursa’yı yeniden inşa ediyoruz.




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