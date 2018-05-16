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16 Mayıs 2018 11:34

Isparta’da Eker’in dağıtım deposu açıldı

Eker, Türkiye’deki satış ve dağıtım ağını genişletmek için Türkiye’deki 28.

Isparta’da Eker’in dağıtım deposu açıldı

16 Mayıs 2018 11:34

, Akdeniz bölgesindeki 3. bölge dağıtım deposunu Isparta’ya açtı.


Daha çok pazara ulaşmak için depolarını yaygınlaştıran Eker, 28. bölge dağıtım deposunu Isparta’ya açtı. Süt ve süt ürünleri konusunda 41 yıldır tüketicilerini kalite ve tazelikle buluşturan Eker, farklı noktalarda bölge dağıtım depoları açmaya devam ederek, birkaç yıl içinde Türkiye’nin tamamına ulaşmayı hedefliyor.


Türkiye’de 27 bölge dağıtım merkezinde 400 frigorifik araç ve bin 500’ü aşan çalışan ile 20 bin müşteriye günlük dağıtım gerçekleştiren Eker, önümüzdeki yıllarda da farklı bölgelerde dağıtım depoları açmayı planlıyor.


250 metrekare açık ve kapalı alan içinde, 2 araç ve 5 personel ile hizmete başlayan Isparta bölge dağıtım deposu ile Isparta, Burdur ve ilçelerine hizmet verecek. Buradaki satış ve dağıtım ağını inovatif bakış açısını giderek büyüyen lojistik ve depolama hizmeti ile tamamlayan Eker, ürünlerinin dağıtımında tamamen kendi depolarından ve personelinden faydalanıyor.




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