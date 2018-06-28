İştahsızlık gelişme geriliği olan çocuklarda yüzde 80’lere varıyor

Bünyamin Teymuroğlu, iştahsızlığın gelişimi normal olan çocuklarda yüzde 25, gelişiminde gerileme olan çocuklarda ise yüzde 80’lerde olduğunu söyledi.

İştahsızlık çocuğun yeterli büyüme ve gelişmesi için alması gereken temel gıdaları değişik sebeplerden dolayı ret etmesi anlamına geldiğini ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Bünyamin Teymuroğlu, pediatri polikliniklerinde en sık karşılaşılan sorunlardan biri olduğuna da dikkat çekti. İştahsızlık gelişimi normal olan çocuklarda yüzde 25, gelişme geriliği olan çocuklarda ise yüzde 80’lere varan yüksek oranlarda görülmekte olduğunu belirten Teymuroğlu, "Özellikle 6 ay-3 yaş arasında çocukları olan aileler iştahsızlık sebebiyle doktora başvurmaktadır. Az yemek tüketen çocuklar bir süre sonra yaşıtlarına göre daha az kilo almaya başlar. Bu durum anne-babanın kaygı ve endişelerini arttırır. Aile bu endişe ile çocuğa istemeden baskı yapmakta bunun sonucunda da çocuğun yeme problemleri artarak kısır bir döngüye girmektedir. Ancak iştahsızlığa bir çok sebep etken olarak gösterilebilir. Çocuğun yapısı, beslenme geçişleri, mekanik besleme, organik sebepler, kronik hastalıklar, besin alerjileri, kaktoz intoleransı, çölyak gibi hastalıkların bulunması sebep olabilir. Bu durumların iyi yönetilememesi çocuklarda yeme davranışının gelişimine olumsuz yönde etki etmekte ve beslenme problemlerini arttırmaktadır" dedi.

Çocuklardaki iştahsızlık durumunda öncelikle sorumluluklar belirlenmesi gerektiğini ifade eden Dr. Bünyamin Teymuroğlu, "Yemeğin ne olduğuna, ne zaman ve nerede yenileceğine aile, ne kadar tüketeceğine çocuk karar vermelidir. Aşırı büyük porsiyonlardan kaçınılmalı ve daha fazlasına zorlanmamalıdır. Çocuk için uygun yiyecek seçilmelidir. Sunulacak besin çocuğun öncelikleri dikkate alınarak seçilmelidir. Çocuğun yaşına, motor gelişimine uygun olmalı, tadını seveceği yemekleri tüketmesi sağlanmalıdır. Küçük miktarlarla başlanmalı ve sevmediği yiyecek için zorlanmamalı reddetikten bir süre sonra tekrar denenmelidir. Yemek esnasında televizyon, tablet ve oyuncak gibi dikkat dağıtıcılardan uzak durulmalıdır. Çocuğun aile fertleri ile beraber aynı sofrada ve mama sandalyesinde olması çok önemlidir. Aile ile birlikte yemek çocuğun kendini ailenin bireyi olarak hissetmesini ve aynı zamanda taklitle öğrenmesini sağlar" şeklinde konuştu.

Öğünler arası 3-4 saat olmalı ve aralarda atıştırmalıklara izin verilmemesi gerektiğini belirten Dr. Bünyamin Teymuroğlu, "Ara öğün verilebilir ancak şeker, çikolata gibi tatlı gıdalar verilmemeli, meyve suyu ve süt tüketimi de kısıtlanmalıdır. Yemek süresi 45 dakikadan daha uzun olmamalıdır. Uzun süreli sofrada kalmak çocuğun sıkılmasına sebep olmaktadır" şeklinde konuştu.