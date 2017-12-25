İstanbul-İzmir otoyolu Karacabey’e güç katacak

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, İstanbul-İzmir otoyolu projesinin dünyada devam eden 10 büyük projeden birisi olduğunu söyleyerek, "Hükümetimizin gerçekleştirdiği önemli projelerden biri olan İstanbul-İzmir otoyolu projesi inşaatı hummalı bir şekilde devam ediyor. Karacabey’imiz bir taraftan Çanakkale, bir taraftan İzmir, diğer taraftan İstanbul ve Ankara yollarının kesiştiği noktada stratejik bir özelliğe sahip. İstanbul-İzmir otoyolu giriş ve çıkışlarının da Karacabey’den gerçekleşmesi vesilesiyle Karacabey-Bursa etabın da önümüzdeki yıl sona erecek. Karacabeyli vatandaşlarımız büyük bir hizmete ve fırsata kavuşmuş olacak. Bu proje sona erdiğinde Karacabey’den İstanbul’a ulaşım 1,5 saatte, Karacabey’den İzmir’e ulaşım 2 saatte gerçekleşmiş olacak. Karacabey, adeta İstanbul’a komşu kapısı vaziyetini ifa edecek” ifadelerini kullandı.

İstanbul-İzmir otoyolu ile çok kısa zamanda büyük şehirlere ulaşım sağlanacağını belirten Başkan Özkan, bulundukları yörede yetişen tarımsal ürünlerin pazarlamasında da büyük bir avantaj elde edeceklerini söyledi. Özkan,” İstanbul Kadıköy’deki bir manav ya da market, Bayrampaşa haline gitmek yerine birçok aracıyı aradan çıkartarak Karacabey’e gelecek, üreticilerimizden direk alışveriş yapma imkanı elde edecek. Bu da Karacabey çiftçimiz açısından ürün deseni noktasında yapacağı çalışmalar neticesinde, büyük pazarlar açısından avantaj teşkil etmiş olacak. Bölgemizde ziraî sanayi firmaları da var. Bu noktada, süt konusunda faaliyet gösteren önemli markalar var. Onlar da adeta Türkiye’nin nüfusunun yarısı gibi büyük bir nüfusa çok kısa bir süre içerisinde ulaşması, lojistik maliyetlerinin minimuma inmesi noktasında avantaj teşkil edecek. Bu noktada da bundan sonra bu sektörlere yatırım yapmak isteyen firmalar Karacabey’i tercih edecek. Yatırımcılar açısından Karacabey adeta cazibe merkezi olacak. İstanbul-İzmir otoyolunun yapımında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese Karacabeyliler adına teşekkür ediyorum” dedi.