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27 Kasım 2017 17:39

İstanbul Maratonu’ndan Nilüfer’e kupa geldi

Nilüfer Belediyespor adına 39.

İstanbul Maratonu’ndan Nilüfer’e kupa geldi

27 Kasım 2017 17:39

Vodafone İstanbul Maratonu’nda yarışan tekerlekli sandalye sporcusu Nihat Demir, elde ettiği başarı ile herkesi gururlandırdı.


42 kilometrelik etabı üçüncü olarak tamamlayan Nihat Demir, başarısını, eşi ve aynı zamanda yardımcısı olan Fatma Demir ile birlikte ziyaret ettiği Başkan Mustafa Bozbey ile paylaştı. Bursa ve Nilüfer’i büyük bir organizasyonda temsil ederek başarı elde etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Demir çifti, gelecek için de başarı sözü verdi. Elde edilen başarıdan memnuniyet duyduğunu kaydeden Başkan Mustafa Bozbey de Nihat Demir’i ve ona destek olan eşini kutlayarak başarılarının devamını diledi. Bozbey, başarılı sporcuya hediye vererek teşekkür etti.




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