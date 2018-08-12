İstanbul’dan başlayıp Bursa’da devam eden yelken yarışları nefes kesti

Yarışın ilk etabında 6 yılın hız rekoru kırıldı.

İstanbul yelkencileri ile Bursa yelkencilerini buluşturmak, Bursa’da yelkenciliği tanıtmak ve geliştirmek için hayata geçirilen “TAYK-Eker Olympos Regatta”, 10,11 ve 12 Ağustos tarihlerinde altıncı kez yapıldı. Moda-Tirilye, Tirilye-koy içi ve Tirilye’den-Moda’ya olmak üzere üç etaptan oluşan yarışın ilk etabında 2 saat 29 dakika ile 6 yılın hız rekoru kırıldı. İlk iki yarış sonunda genel klasmanda “Eker 40” ilk sıraya oturdu.

TAYK tarafından Eker ana sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü ile Moda Deniz Kulübü işbirliğinde hayata geçen “TAYK-Eker Olympos Regatta”, Moda Deniz Kulübü önünden 28 yelken takımının katılımıyla start aldı.

TAYK-Eker Olympos Regatta, mevsim şartlarına göre alışılmış dışında sert bir rüzgar ile start verildi. Öncü tekne Orient Expres’in ortalama 20 mil hız yaptığı yarışı 2 saat 29 dakikada tamamladı.

Yarış IBS 40 plus yatının 4 saat 49 dakika yaptığı bitiş ile tamamlandı. Geceyi Tirilye’de istirahat ederek ve hasar gören yelkenleri tamir ederek geçiren ekipler dün Tirilye’de yapılan koy içi yarışı için öğle saatlerinde teknelerine geldiler. Yarış saat 14.00’te bir gün öncesine benzer hava şartları ile başladı. Bu sefer de 1 saat 34 dakikada yarış tamamlandı. İlk iki yarış sonunda genel klasmanda “Eker 40” ilk sırayı korudu.

TAYK-Eker Olympos Regatta, bugün Tirilye’de başlayacak ve Moda Deniz Kulübü önünde bitecek 3. ve son etap ile tamamlanacak.

Olympos Regatta yelkencileri bir kez daha Tirilye’de buluşturdu

Yarışın 1. ve 2. etap ödülleri ile Marmara’yı en hızlı geçen yat ödülü, Tirilye yat limanında düzenlenen ödül töreninde verildi. Mangal partisinde yelkenciler yorgunluk attılar.

Yarışın 3. etap ve genel klasman ödülleri pazartesi günü saat 19:30’da Moda Deniz Kulübü’nde yapılacak ödül töreni ile sahiplerini bulacak.

’Eker 40’ın kaptanı Ahmet Eker, "Bu altıncısını düzenliyoruz. 28 tekne katılıyor. Yarışımız çok güzel başladı. İstanbul’dan gelirken çok sert bir hava vardı. Normalde tekneler Gemlik Körfezi’ne girdikleri zaman hava hafiflediği için kalıyorlardı. Ama bu defa İstanbul’dan çıktığımızda gerçekten sert bir hava ile buraya geldik. Neredeyse tüm tekneler rekor sürede Trilye’ye girdiler. Bizde yeni teknemizle katılıyoruz. Bugün ki yarışımız da çok iyi bir performans gösterdik ve yarışı kazandık" dedi.