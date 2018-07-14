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14 Temmuz 2018 14:19

İstanbul’dan getirip Bursa’da satacaklardı, narkotik polisine yakalandılar

İstanbul’dan Bursa’ya uyuşturucu getirileceğini öğrenen Bursa narkotik polisi, zehir tacirlerini şehrin göbeğinde yakaladı.

İstanbul’dan getirip Bursa’da satacaklardı, narkotik polisine yakalandılar

14 Temmuz 2018 14:19

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Bursa’ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı aldı. Ekipler söz konusu uyuşturucuyu şehre getirecek olan aracı takibe aldı. Bursa’ya giriş yaptığı tespit edilen araç, Osmangazi ilçesine kadar takip edildi ve uygun zamanda operasyon yapılarak durduruldu. R.T.K. ve Ö.B. isimli 2 şahsın içerisinde olduğu araçta yapılan aramalarda 450 gram sentetik kannobinoid ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait fişekler ele geçirildi. Araçta bulunan şahıslar gözaltına alındı.


Narkotik ekipleri tarafından yapılan bir başka operasyonda da, zehir tacirliği yaptığı öğrenilen E.M. isimli şahıs yakalandı. İkametinde bir miktar sentetik kannobinoid ele geçirilen E.M. gözaltına alındı.




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