İstihdam seferberliğine İTSO’dan destek

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen törende ilave istihdam sağlayan sektörler ve firmalar ödüllendirildi. 2 bin civarında oda-borsa ve iş dünyası temsilcisinin katıldığı ödül töreninde, İTSO Başkanı Metin Anıl da, Meclis Başkanı Sadık Gülerer ve Genel Sekreter Mustafa Şentürk ile birlikte hazır bulundu.

2018 yılı istihdam teşvik programının da açıklandığı tören sonrası değerlendirme yapan İTSO Başkanı Metin Anıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı istihdam seferberliğinin başarıyla sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. TOBB’un, hükümetin de istihdam teşvikleriyle desteklediği istihdam seferberliğinde taşın altına elini koyarak üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını kaydeden Anıl, 2017 istihdam seferberliğinde ilave bir istihdam talebinin yerine getirildiğini ve 1,5 milyon kişiye ilave istihdam sağlandığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 2018 yılı için bu kez ilave iki istihdam istediğine dikkat çeken Başkan Anıl, şunları söyledi:

“İstihdamın büyümesi demek, ekonominin büyümesi, Türkiye’nin büyümesi demektir. İş dünyası olarak daha çok üreterek, daha çok istihdam sağlayarak ülkemizin daha çok zenginleşmesi, daha çok büyümesi için çalışıyoruz. Hükümetimiz de iş dünyasını istihdam teşvikleriyle destekliyor. 2018 yılı için belirlenen iki istihdam hedefine de başarılı şekilde ulaşacağımıza inancımız tamdır. Cumhurbaşkanımızın istihdam seferberliğini desteklemek için gerekeni yapmaya hazırız. İlave istihdamlarla üretim artacak, kazanan iş dünyası olacak, kazanan Türkiye olacaktır.”