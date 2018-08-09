İşverenlerin ihtiyaç duyduğu vasıflı iş gücünün yetiştirilmesi için hayata geçirilen proje kapsamında Türkiye’de ilk eğitimler Bursa’da başladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İŞKUR ve TOBB arasında iş gücü piyasasının talep ettiği iş gücünün yetiştirilmesi hedefiyle imzalanan MEGİP Projesi’nin Bursa etabı BTSO ve İŞKUR ile birlikte uygulanmaya başlandı. BTSO Altıparmak Temsilciliği’nde düzenlenen protokole Bursa Valisi İzzettin Küçük, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, İŞKUR Bursa İl Müdür Yardımcısı Yusuf Bedir, BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Gürses, Haşim Kılıç ve Irmak Aslan ile BTSO Meclis Divan Üyesi Hakan Batmaz katıldı.

Bursa Valisi İzzettin Küçük, MEGİP Projesi’nin Bursa iş dünyası için hayırlı olmasını diledi. Bursalı firmaların en büyük sorununun vasıflı personel açığı olduğunu kaydeden Vali Küçük, “Mesleki eğitimin Bursa’mız ve ülkemiz için önemi büyük. MEGİP Projesi de kent ekonomisine katkılar sağlayacak. İki yıl boyunca sürecek eğitimler, gençlerimizin kabiliyetlerini keşfetmelerini ve becerilerini geliştirmelerini sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, insana yatırım odaklı projelere devam ettiklerini söyledi. “İş dünyamızın istihdam ve mesleki eğitim taleplerine çözüm üretmeye, insana yatırım odaklı yeni projeler geliştirmeye özen gösteriyoruz.” diyen Başkan Burkay, BTSO liderliğinde İŞKUR ile birlikte MEGİP Projesi’ni Bursa’da başlattıklarını söyledi. Burkay, MEGİP Projesi’nin iş dünyasının ‘İşçisizlik’ sorununa büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

Oda olarak meslekî eğitim konusunda ciddi tecrübeye ve birikime sahip olduklarını anlatan Burkay, projeye katılanların mesleki yeterlilik belgesi sahibi de olacaklarını da açıkladı. Başkan Burkay, “MESYEB aracılığıyla eğitimlere katılan bireyler mesleki yeterlilik belgelerini de MESYEB’den alacak. BTSO olarak istihdam seferberliği kapsamında nitelikli personel ihtiyacımızın karşılanması noktasında çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” açıklamalarında bulundu.

Protokol kapsamında kamu - özel sektör işbirliğinde teorik ve pratik eğitimlerin birleştirilmesini içerecek meslekî eğitimler düzenlenecek. Protokolün geçerli olduğu 2 yıl boyunca BTSO ile İŞKUR aracılığıyla işverenlerin talepleri doğrultusunda oluşturulacak eğitim programları düzenlenecek. MEGİP Projesi kapsamında kursiyerlerin eğitim ücretleri ise İŞKUR tarafından karşılanacak. İŞKUR ayrıca proje kapsamında kursiyerlerin iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primlerini de karşılayacak.

MEGİP Projesi kapsamında BTSO ise yılda 3 binden fazla kişiyi meslek sahibi yaptığı BUTGEM, Türkiye’nin hizmet sektörüne yönelik en büyük eğitim merkezi Mutfak Akademi ve Türkiye’nin en kapsamlı mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme merkezi olan MESYEB gibi kurumlarıyla projeye katkı sağlayacak.