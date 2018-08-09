İstihdama “Yıldırım” destek

Yıldırım Belediyesi, İstihdam Masası ile binlerce vatandaşın iş sahibi olmasını sağlıyor Geride kalan dönemde İstihdam Fuarı ve Engelli İstihdam Fuarı düzenleyerek işveren ve iş arayanları aynı çatı altında buluşturan, İstihdam Masası’na ulaşarak taleplerini ileten vatandaşlar için harekete geçen Yıldırım Belediyesi, başvuran 17 bin 313 kişiyi özel sektöre yönlendirdi. Yıldırım Belediyesi tarafından yönlendirilen iş arayanların işverenlerle gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde 535’i kadın, 135’i engelli olmak üzere 4 bin 130 kişi iş sahibi oldu.

İstihdam Masası’na 19 bin 120 müracaat yapıldığını ve bunların 17 bin 313’inin firmalara yönlendirildiğini aktaran Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “İstihdam Masası’nda görevli personellerimiz hizmet binamıza gelen vatandaşlarımızla görüşüyor. İş arayan hemşerilerimizi ilgili çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yönlendirerek 4 bin 130 hemşehrimizin iş sahibi olmasını sağladık. Sosyal çalışmalarımızın yanı sıra vatandaşlarımızın istihdamına katkı sağlayarak, insanlarımızın evlerine ekmek götürmesine yardımcı oluyoruz. İş isteyenin iş, çalışan isteyenin çalışan bulmasına yardımcı oluyoruz” dedi.