İtalyan La Mınerva ÜÇGE güvencesiyle Türkiye'de

Dünya çapındaki teknolojileri, yapmış olduğu distribütörlük ve partnerlik anlaşmaları çerçevesinde Türkiye perakende sektörüyle buluşturan ÜÇGE Elektronik AŞ, şimdi de gıda işleme teknolojileri alanında Avrupa'nın en köklü firmalarından İtalyan Minerva-Omega Grup ile gerçekleştirdiği partnerlik anlaşması kapsamında La Minerva markalı ürünleri Türkiye perakende sektörüne sunmaya başladı.

ÜÇGE Elektronik A.Ş. Dış Ticaret ve Satınalma Müdürü Onur Demir, 73 yıllık firma olan Minerva-Omega Grup ve ÜÇGE markalarının bir araya gelmesinin doğuracağı sinerjiye atıfla, uzun yıllar sürecek partnerlik çalışmalarına imza atıldığını belirtirken, fayda-fiyat optimizasyonu sağlayan ürün grupları ile evvelce sağlanmış olan memnuniyetin, daha da ileriye taşınacağının mesajını verdi. Onur “Avrupa üretimi olması, malzeme kalitesi, tasarım, güvenlik, hijyen, verimlilik, sürdürülebilirlik ve standartlara uygunluk özelliklerini taşıyan ekipmanlar; aynı zamanda kapasite açısından da her seviyedeki talepleri karşılayabilecek geniş bir ürün portföyü sunmaktadır” dedi.

ÜÇGE olarak, sektörlere sadece tamamlayıcı ve bütünleyici ürünler değil, aksine anahtar teslim çözümler sunduklarını ifade eden ÜÇGE Elektronik A.Ş. Ürün & Proje Müdürü Ali Emin Eskiçırak, 1945 yılında kurulan ve 4. neslin yönetimde olduğu La Minerva markası ile sadece üretimi geliştirmekle kalmayıp, ekonomimizdeki yüksek maliyetli proje yatırımları sorununa da bir nebze olsun ilaç olacaklarını belirterek, “Perakende 4.0 ve Endüstri 4.0‘ın da parçası olabilen ekipmanlarımızın özellikleri için, ürünlerimizi bekleyin” dedi.

Eskiçırak, “Ürün portföyünde, perakende satış noktaları için dilimleme makinesi, kıyma makinesi, et testeresi, et karıştırıcılar, soyma ve yıkama makinesi, peynir rendeleme makinesi, yatay ve dikey (gazlı-gazsız) vakum makinesi; kasaplar ve küçük üreticiler için sosis/sucuk dolum makinesi, hamburger formlama makinesi, kıyma porsiyonlama makinesi, et dövme ve inceltme makinesi (tenderizer ve stripper), bıçak sterilizatörü ve buz makineleri ve aksesuarları, La Minerva markasının ürettiği ekipmanların başlıcalarıdır. Bu ürün grupları ile gıda marketler, kasap, şarküteri, steakhouse, hotel, restoran, büfe ve kafelerin ihtiyaçlarına çözümler sunan ÜÇGE Elektronik A.Ş.'nin, müşteri alışkanlıkları ve beklentilerini çok iyi bildiklerini ve terzi işi çözümlerimiz, sektörün beklediği çözümlerdir” diyerek sözlerini tamamladı.

Minerva-Omega Grup Genel Müdürü ve 4. kuşak sahibi Daniele Salati Chiodini ise, ÜÇGE ile ilk teması Türkiye'deki fabrikalarına gerçekleştirdikleri ziyarette kurduklarını, ÜÇGE'nin sektördeki gücünden ve yönetimin vizyonundan çok etkilendiklerini ifade etti. Sektörde uzun yıllar sürecek birliktelikler düşünerek, tereddüt etmeden ve en hızlı şekilde ticari faaliyetlere başlama kararı aldıklarını ifade ederken, “Artık Türkiye pazarı için gözümüz arkada değil” dedi.

İtalya'nın genelinde bayileri ve ofisleri bulunan Minerva-Omega Grup, Fransa, Almanya, Avusturya, İsviçre, İngiltere, Amerika, Kanada, Kuzey Afrika ve Ortadoğu' da yer alan distribütörleriyle de dünya genelinde hizmet sunuyor.