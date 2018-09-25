İtfaiye teşkilatı güven veriyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, itfaiye teşkilatının kuruluşunun 304. kuruluş yıldönümü nedeniyle İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeliyle Gölpark Tesisleri'nde bir araya geldi. Programa, Genel Sekreter İsmail Yılmaz, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka, İtfaiye Dairesi Başkanı Muhammed Emin Tarım, şube müdürleri, birim amirleri ve saha elemanları katıldı. İtfaiye Haftası'nın kutlu olmasını temenni eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çarkın dişlileri gibi herkesin bir görevi bulunduğunu, meselenin görevleri sağlıklı bir şekilde yerine getirmek olduğu söyledi. İtfaiye teşkilatını ayrı bir şekilde önemsediklerini belirten Aktaş, itfaiyecilerin insanların en zor anlarında yardımcı olarak çok hayır dua aldıklarını ifade etti.

Yapılan takviyelerle 482 olan personelin 585'e çıkarıldığını dile getiren Aktaş, “İtfaiye, belediyeciliğin ana hizmetlerinden birisidir. Belediyenin dışa yansıyan yüzüdür. Bunun bilinciyle ekiplerimizi ve ekipmanlarımızı gençleştiriyoruz. Bursa, 21 organize sanayi bölgesine, bin 58 mahalleye ve 3 milyon nüfusa sahip bir sanayi şehridir. Bu yüzden itfaiye teşkilatımıza her an büyük görevler düşebiliyor. Tüm kesimlere eğitimler verdiğimiz gibi mücadelemizi de veriyoruz. Son dönemde itfaiye teşkilatımızın çalışmalarından olumlu tepkiler alıyorum. Vatandaşlarımız memnuniyetini dile getiriyor. Bu durum da bizleri mutlu ediyor” dedi.

Aktaş, personelin de işine dört elle sarılmasını, vatandaşa anlayışla yaklaşmasını ve eldeki malzemenin en verimli şekilde kullanmasını istedi. Programın sonunda Aktaş, itfaiye personeliyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.