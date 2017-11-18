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18 Kasım 2017 11:16

İthal ete bir tepki de Bursa’dan

Ucuz et ithal edilmesine Bursa’dan da bir tepki geldi.

İthal ete bir tepki de Bursa’dan

18 Kasım 2017 11:16


Mustafakemalpaşa Tepecik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nazmi Seymen, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın kırmızı et fiyatını düşürmek için ESK’nın market zincirlerinde reyon kiralayarak kıyma ve kuşbaşı et satışına başlamasının üreticiye öldürücü darbe vurduğunu açıkladı.


Bakanlık tarafından kırmızı et fiyatını düşürmek için Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) ülke genelinde yaygın market zincirlerinde reyon kiralayarak kıyma ve kuşbaşı et satışı yapmasının besiciyi yok edeceğini iddia eden Nazmi Seymen, “İthalat çare değil. Mühim olan üretim. İthalata izin verilirse yüzlerce besici batar. Yerli besiciler olarak bizi desteklemeleri ülkece kazanmamız anlamına geliyor. Hayvanı para etmeyen besiciler hayvanlarını satarak şehre göç edecek. Bu da genç nüfusun yüzde 50’sinin çalışmak için şehre gitmesine ve köylerin tamamen boşalması anlamına geliyor. Uygulamayı yılbaşından sonra daha detaylı şekilde göreceğiz. Kasaplar fiyat düzenlemesine giderken, hayvan yetiştiricileri ise hayvanlarını satıp şehre yerleşeme planları yapıyor" dedi.


Tepecik Tarımsal kalkınma Kooperatifi Başkanı Nazmi Seymen, et fiyatının düşmesi için üreticinin desteklenmesi gerektiğini ve hayvancılığın geliştirmek için kurulan Et ve Süt Kurumu’nun Avrupa ve Güney Amerika çiftçisini desteklemekten vazgeçmesi gerektiğini dile getirdi.




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