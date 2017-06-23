İTSO 2. Kadın Girişimciler Şenliği büyük ilgi gördü

’si düzenlenen Kadın Girişimciler Şenliği büyük ilgi gördü. Şenliğin açılışında konuşan İTSO Başkanı Metin Anıl, Türkiye ekonomisinin büyümesi için kadın girişimci sayısını arttırmak gerektiğini söyledi.

İTSO Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen 2. Kadın Girişimciler Şenliği önceki akşam İnegöl Hikmet Şahin Kültür Parkı, Nikâh Dairesi önünde yapıldı. İlçe protokolünün büyük ilgi gösterdiği şenlik halk oyunları gösterisi ile başladı. Şenliğin açılış konuşmasını yapan İTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Müfide Karaduman, kadın girişimcilerin sayısının arttırılması için çalıştıklarını söyledi.

Şenliği düzenleme amaçlarının iş hayatında mücadele veren kadınların yaptıkları işleri tanıtmalarına fırsat vermek olduğunu belirten Karaduman, “Bu şenliğimiz ile girişimci olmak isteyen kadınlarımıza cesaret vermek istedik” dedi. Türkiye’de kendi işini yapan veya ücretli çalışan kadınların sayısının 5,5 milyon kişi olduğunu ve ülkemizin kadın istihdamında 128 ülke arasında 123’ncü sırada yer aldığına dikkat çeken Karaduman, “Biz kadınlara biraz imkân sunulduğunda bütün zorlukları aşabiliriz. Anadolu kadınımız, tarım ve hayvancılıkta en zor işleri yapıyor. Kadınlarımızı ev işi, çocuk bakımı, yaşlı bakımı gibi çok ağır görevleri de var. Bu ağır görevleri yapan kadınlarımız ne yazık ki, tüm sosyal haklardan mahrumdur” dedi.

Kadın girişimci sayısını arttırmalıyız

İTSO Başkanı Metin Anıl da törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin dünyada 17. büyük ekonomi olduğunu her fırsatta gururla ifade ettiklerini ve Türkiye’nin 2023’e kadar dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almayı hedeflediğini söyledi. Anıl, Türkiye’nin petrol ve doğalgazı olmadığını belirterek, “Bizim en büyük zenginliğimiz, Türk insanının yatırımcı, girişimci ruhudur. Bu yüzen girişimci, yatırımcı ve müteşebbis sayısını artırmalıyız. Eğer dünyanın 10 büyük ekonomi içerisine girmek istiyorsak yapmamız gereken girişimci sayımızı artırmaktır. Özellikle kadın girişimci sayımızı artırmak zorundayız. Türkiye’deki 100 girişimciden 92’si erkektir. Kadınlarımızın ekonomiye koyduğu katma değeri artırmak zorundayız” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesilerek girişimcilerin sergileri gezildi. Sahura kadar devam eden şenlikte İnegöl Mehteri de bir gösteri yaptı. Öte yandan şenliğin açılış töreninde İnegöl Kaymakamı Ali Akça, İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş İTSO Meclis Başkanı Sadık Gülerer, odanın yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile çok sayıda davetli hazır bulundu.