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11 Ocak 2017 18:02

İTSO 2017’de de cumartesi ve mesai sonrası hizmete devam

İTSO 2017’de de cumartesi ve mesai sonrası hizmete devam

11 Ocak 2017 18:02

İTSO Dış Ticaret Servisi, perşembe ve cuma günleri mesai sonrasında, cumartesi günü de yarım gün mesai yapacak.
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), dış ticaret yapan üyelerine destek maksadı ile önceki yıl başlattığı fazla mesai uygulamasına bu yıl da devam edecek. Oda Başkanı Metin Anıl, Dış Ticaret Servisi’nin perşembe günleri 17.30’a kadar, cuma günleri 18.00’e kadar açık kalacağını, cumartesi günleri ise 11.30 ile 15.00 arasında hizmet verileceğini duyurdu. Başkan Anıl, fazla mesai yapılan gün ve saatlerde ticaret sicil dışındaki tüm oda hizmetlerin yerine getirileceğini de vurguladı.
Üyelerinin her alanda önünü açmak için çalıştıklarını söyleyen İTSO Başkanı Metin Anıl, odanın hizmet verme süresini de bu kapsamda arttırdıklarını belirtti. Türkiye’nin daha fazla üretebilmesi için herkese ve her kuruma sorumluluk düştüğünü belirten Metin Anıl, “Üyelerimize en iyi hizmeti vermeyi ilke edindik. Ülkemizin dünyanın en büyük ekonomileri arasındaki yerini alabilmesi için üzerimize düşen görevleri layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.



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