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03 Ağustos 2018 12:50

İTSO Başkanı Uğurdağ, ABD’nin iki Türk bakan hakkında aldığı yaptırım kararına tepki gösterdi

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, ABD’nin Rahip Brunson davası sebebi ile Türkiye’nin iki bakanına yönelik kararına sert tepki gösterdi.

İTSO Başkanı Uğurdağ, ABD’nin iki Türk bakan hakkında aldığı yaptırım kararına tepki gösterdi

03 Ağustos 2018 12:50


ABD yönetimini sorumlu davranmaya davet eden Başkan Uğurdağ, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu ve ABD’nin Türk hukuk sistemine saygısızlık yapmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı. ABD yönetiminin aldığı yanlış karardan bir an önce dönmesi gerektiğini belirten Yavuz Uğurdağ, dayatmacı anlayışın, uluslararası hukuk normları ve yapılan anlaşmaları gölgelediğini, adalet ve saygınlık ilkelerini derinden sarstığını söyledi. Başkan Uğurdağ, “Trump yönetiminin bütün uluslararası hukuk ve uygulamalara aykırı olarak aldığı yaptırım kararını kabul etmiyoruz. ABD’nin bu yanlış kararına karşı devletimizin ve bakanlarımızın yanındayız. İş dünyası olarak ülkemiz için üretmeye devam ediyoruz” dedi.


Açıklamasında Türkiye ve ABD arasındaki ilişkinin önemine işaret eden Yavuz Uğurdağ, “ABD hükümetinin, son diplomatik sorun karşısında almış olduğu yaptırım kararı, söz konusu stratejik müttefikliğin doğasına aykırıdır ve iki ülke arasındaki ilişkilerin onarılamaz seviyede bozulması tehlikesini doğurmuştur. Umarız ABD yönetimi yaptığı yanlıştan bir an önce döner” diye konuştu.




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