İTSO Başkanı Uğur'dan vergi indirimi değerlendirmesi

Yıl sonuna kadar devam edecek vergi indirimleri hakkında yazılı bir açıklama yapan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, son üç aylık dönemde Türkiye ekonomisinin önemli bir sınavdan geçtiğini belirterek, döviz kurlarında ve faizlerde son dönemde yaşananların Türkiye ekonomisinin ve Türk özel sektörünün dirayetini ve gücünü bir kez daha ispatladığını ifade etti. Uğurdağ, bu süreçte kamu ve özel sektörün sorunları birlikte tespit edip, çözümü el birliği ile geliştirmesinin olumlu bulduklarını belirterek, “Birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece aşamayacağımız hiçbir sıkıntı yoktur. Aynı şevk ve heyecanla yekvücut olarak ülkemizi güzel yarınlara taşıyacağımızdan ve bütün sorunların üstesinden geleceğimizden şüphe duymuyoruz” dedi.

Piyasalardaki durgunluktan öncelikli olarak etkilenen mobilya, otomotiv, beyaz eşya ve konut gibi sektörlerin desteklenmesinin iç piyasada yaşanan durgunluğu gidermesi açısından önemli bulduklarını söyleyen Yavuz Uğurdağ, İnegöl'de güçlü bir mobilya sektörü olduğuna dikkat çekti. Yavuz Uğurdağ, katma değeri yüksek olan mobilya sektörün desteklenmesinin Türkiye ekonomisi açısından olumlu sonuçları olacağına vurgu yaptı. İnegöl'ün sağladığı istihdam, yaptığı ihracat, verdiği dış ticaret fazlası ile Türkiye'ye örnek olduğunu belirten Başkan Uğurdağ, “İnegöl bir sanayi şehridir. Son yıllarda ciddi atılımlar yaparak rakamlarını en üst seviyeye çıkarmış durumdayız. 2017 yılında ilçemizden 378 milyon dolarlık mobilya ihracatı gerçekleştirdik. Bu yıl daha da büyük hedefimiz var” diye konuştu.