İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ:

Seçimlerden yüksek bir oy alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ı ve TBMM’de çoğunluğu sağlayan Cumhur İttifakını tebrik eden Uğurdağ, Türk halkının seçimlere yüzde 90’a yaklaşan bir katılım göstererek demokrasiye olan inancını ortaya koyduğunu da vurguladı.

24 Haziran seçimlerinin Türkiye’de Parlamenter Sitemin sona ermesi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesi açısından tarihi bir öneme sahip olduğuna da dikkat çeken Yavuz Uğurdağ, yeni sitemin iş dünyasına büyük avantajlar sağlayacağına inandığını söyledi. Türkiye’de karar alma süreçlerini hızlanacağını, güven ve istikrar ortamının daha sağlam tesis edileceği bir döneme heyecanlı bir başlangıç yapılacağını söyleyen ifade eden Başkan Uğurdağ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte karar alma mekanizmasının hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini ve uygulamada yaşanan sorunların azalacağını belirtti. Yavuz Uğurdağ, “Bugün adım attığımız yeni sistem ile bakanlıklar arasındaki koordinasyon artacak ve kamu verimliliği üst seviyelere yükselecek. Yeni sisteminin sağladığı istikrar ve güven ile yatırımlar hızlanacak. Böylece hem üretim, hem istihdam hem de ihracatımız artacak. İş dünyası olarak ülkemizin 2023 hedeflerine daha emin adımlarla yürüyeceğiz” dedi.

Şimdi ekonomiye odaklanmalıyız

Yavuz Uğurdağ açıklamasında seçim sürecinin geride kaldığını da belirterek, Türkiye’de yaşayan herkesin yeniden ekonomiye ve yapısal reformlara odaklanması gerektiğine vurgu yaptı. Biran önce reel sektöre ağırlık verilerek, üretimin ve ihracatın milli mesele olarak algılanıp artırılması gerektiğine vurgu yapan İTSO Başkanı Uğurdağ şunları da söyledi.

“Küresel rekabetin giderek arttığı günümüzde üretim ve ihracat maliyetlerinin azaltılması, reel sektörün üzerindeki yüklerin indirilmesi, girdi maliyetlerinin makul seviyelere çekilmesi öncelikli hedeflerimiz olmalıdır. Milletimizin daha zengin ve müreffeh olmasının yolu huzur ve istikrardan geçer. Çünkü huzur ticareti, ticaret zenginliği getirir. Bunun için artık hepimizin günlük çalkantılardan sıyrılıp işine odaklanması lazım. Yatırımların artarak devam edebilmesi için küresel koşulların zorlaştığı ve rekabetin arttığı bu günlerde, yatırımcıların sorunlarına öncelikli olarak ele alınması en büyük temennimizdir.”