İTSO coğrafî işaretler çalıştayı düzenleyecek

İTSO’nun Yöresel Ürünler ve Coğrafî İşaretler Araştırma Ağı (YÜCİTA) iş birliğiyle düzenleyeceği ‘Coğrafî İşaretlerde Türkiye ve İnegöl’ konulu çalıştay, 5 Eylül Çarşamba günü yapılacak.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, çalıştaya üretici birlikleri, ilgili kamu kurumları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve kooperatif temsilcilerinin katılacağını açıkladı. Başkan Uğurdağ, coğrafî işaretlerin belirli bir alandan kaynaklanan bir ürünü tarif eden ya da kalitesi, ünü veya diğer karakteristik özellikleri bakımından coğrafi kaynağına atfedilen, bir bölgeyi temsil eden sınaî mülkiyet hakkı olduğunu belirtti. Uğurdağ, iki oturumda gerçekleştirilecek çalıştayda, Türkiye genelinde coğrafî işaretler ile İnegöl’ün markalarının masaya yatırılacağını kaydetti.

Çalıştayda, İTSO’nun coğrafi işaretler konusundaki çalışmaları ve uygulamalarının da paylaşılacağını bildiren Başkan Uğurdağ, İnegöl’ün hem sınaî, hem ziraî potansiyeliyle adından söz ettiren önemli bir ekonomik merkez olduğuna dikkat çekti. Bazı alanlarda coğrafî işaretlere sahip olmasına rağmen, halen coğrafî işareti olmayan ancak kendine özgü ürünlerinde olduğuna vurgu yapan Uğurdağ, “Mesela pırasa ve çerezlik ayçiçeğimiz bütün ülkede biliniyor. Bu ürünler İnegöl adı kullanılarak ekonomik değer buluyorlar. İTSO olarak bu alanda sonuçlandırılmış çalışmalarımız var. Ancak İnegöl’ün coğrafî işaretler konusunda halen yapması gereken çalışmalar olduğu düşüncesindeyiz. Çalıştayda hem Türkiye’nin hemde İnegöl’ün konumunun ele alınması bu açıdan çok önemli” dedi.