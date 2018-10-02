İTSO heyeti bakandan İnegöl'e KOSGEB istedi

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) heyeti, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etti. Ziyarette Bakan Varank'ı 23-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek İnegöl Expo Fuarı'nın açılışına davet eden İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, ayrıca ilçe ekonomisi hakkında bilgiler aktardı ve taleplerini iletti.

Yapılan ziyarette İTSO heyetine TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel de eşlik etti. Heyette Meclis Başkanı Mahmut Demirtaş, Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, Başkan Vekili Kenan Kender, Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Atış ve Murat Aydın, Genel Sekreter Mustafa Şentürk ile İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan hazır bulundu. Yapılan ziyaret hakkında bilgi veren İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın başkanlığında yapılan toplantıda İnegöl'ün ekonomik yapısı ve durumunu anlattıklarını ve 23-28 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak MODEF Expo 2018 Mobilya Fuarı'nın açılış törenin açılışına davet ettiklerini söyledi. Başkan Uğurdağ, Bakan Varank'a KOBİ potansiyeli yüksek olan İnegöl'de KOSGEB ile İTSO üyelerinin daha hızlı buluşması ve üyelerinin KOSGEB desteklerinden daha fazla yararlanması amacı için İTSO bünyesinde KOSGEB Temsilciği açtıklarını hatırlattıklarını söyledi. Uğurdağ, “Ancak temsilciliklerde verilen hizmetler, üyelerimizin destek süreçlerinde yaşadıkları sıkıntılara yeterince çözüm olamıyor. Bu nedenle Sayın Bakanımızdan ilçemizdeki KOBİ sayısının fazlalığının göz önüne alınarak, ilçemize KOSGEB Müdürlüğü açılması talebinde bulunduk” dedi.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, toplantıda Bakan Mustafa Varank'a Türkiye'de ve İnegöl'de ıslah sürecini tamamlayan organize sanayi bölgelerinde yaşanan imar problemleri, bölge içindeki elektrik ve doğalgaz dağıtım lisansları konusunda yaşanan mağduriyetler ve çözüm teklifleri ile bütün OSB'lerin kullandığı elektrik tariflerinde yapılan değişiklik ile sanayicinin yaşadığı sıkıntıları aktardıklarını da söyledi.

Başkan Yavuz Uğurdağ, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sundukları talepleri ve iş dünyasına ilişkin aktardıkları sorunları dikkatle dinlediğini söyledi. Toplantı sonunda konuşan Bakan Varank'ın İnegöl ekonomisini yakından takip ettiğini ve dış ticaretteki başarılarını takdir ettiğini dile getirdiğine vurgu yapan Uğurdağ şunları söyledi:

“KOSGEB'in İnegöl'de Bağımsız Müdürlüğü'nün kurulma çalışmalarının Bakanlık olarak değerlendireceklerini ve takibinin yapılacağını belirttiler. Ayrıca Ar-Ge, Devlet Destekleri, özellikle üretimin desteklenmesi ve geliştirilmesi, yüksek teknolojik ürünlerin üretimi gibi konularda İnegöl özelinde Bakanlık olarak neler yapılabileceği ve hangi konularda destek olunabileceğinin yerinde tespit edilmek üzere bir Bakanlık heyetinin Odamıza gönderilmesi talimatını verdiler. Uygun olması halinde fuarımızın açılışına katılacağını da ifade ettiler. Bakanımızın iş dünyasına yaklaşımı, ilgisi, bizlere moral ve umut verdi. Çok verimli bir görüşme oldu. Görüşmenin gerçekleşmesi konusunda bize destek olan TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ve AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel'e İnegöl iş dünyası adına teşekkür ederiz” dedi.