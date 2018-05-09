İTSO, İnegöl’ün ekonomi raporunu açıkladı

Uğurdağ, “80’li yıllardan itibaren sanayileşmeye başlayan İnegöl, bu gün 1 milyar doların üzerinde sanayi hacmine sahiptir. İnegöl’ün gelişimini, hem iş hayatımızda hem de günlük yaşantımızda görmekteyiz” dedi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) yönetimi, İnegöl’ün ticaret rakamlarını kamuoyuna açıkladı. İTSO Yönetim Kurulu ve basın mensuplarının hazır bulunduğu toplantıda konuşan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Seçimler neticesinde göreve gelen yönetimimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Seçim sürecini olumsuzluk yaşamadan atlatan İnegöl şehri, ekonomik ve sosyal büyümesine devam edecektir. 2018 yılı ekonomik raporumuzu sunmak istiyoruz. İTSO, 4 bin üyesiyle sürekli büyümekte ve ileriye emin adımlarla ilerlemektedir. 80’li yıllardan itibaren sanayileşmeye başlayan İnegöl, bu gün 1 Milyar doların üzerinde sanayi hacmine sahiptir. İnegöl’ün gelişimini hem iş hayatımızda hem de günlük yaşantımızda görmekteyiz. Rekabet imkanları başta olmak üzere verimlilik, kurumsallaşma gibi konumlarda kılavuzluk etmek gibi misyona sahip odamızın, üyelerine ulusal ve uluslararası arenada gücünü ve konumunu belirlemektedir. İTSO, vizyonu sayesinde İnegöl’ün gelişimi için etkili olmaya devam edecektir. Hizmet kalitemizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda 2018 yılı ekonomik raporunu hazırladık. Raporun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Büyük nüfus

İTSO yetkilisi Faruk Öner, İnegöl ekonomisi verilerini paylaştı. Faruk Öner, “İnegöl nüfusu itibariyle her yıl artarak gelişen bir yapıya sahiptir. 2007 yılında 208 bin 314 olan nüfusumuz 2017 yılı itibariyle 257 bin 931’e çıkmıştır. Cinsiyete göre nüfus dağılımına bakıldığında, 2017 yılında 257 bin 931 kişilik nüfusun 129 bin 849’u erkek, 128 bin 82’si ise kadındır. 0-9 yaş arası nüfusun yüzde 16,65’ini, 10-19 yaş arası nüfusun yüzde 16’sını, 20-29 yaş arası nüfusun yüzde 16,6’sını, 40-49 yaş arası nüfusun yüzde 14’ünü, 50-59 yaş arası nüfusun yüzde 10,43’ünü, 60-69 yaş arası nüfusun yüzde 6,58’ini, 70-79 yaş arası nüfusun yüzde 3,35’ini, 80-89 yaş arası nüfusun yüzde 1,23’ünü, 90+ yaş arası nüfusun yüzde 0,14’ünü oluşturuyor. Göçün toplam nüfusa oranında ise İnegöl’de yaşayanların yüzde 53,37’si İnegöl’ün yerlisi iken, yüzde 18,98’u Doğu Anadolu’dan, yüzde 10,94’ü Karadeniz’den, yüzde 4,99’u İç Anadolu’dan, yüzde 4,25’i Ege’den, yüzde 2,26’sı Marmara’dan, yüzde 1,71’i Güneydoğu Anadolu’dan, yüzde 1,50’si ise Akdeniz’den göç etmiştir. İnegöl’de okuryazar olmayan 7 bin 285 kişi bulunurken, 71 bin 236 kişi ilkokul, 35 bin 517 kişi ilköğretim, 25 bin 65 kişi ortaokul, 36 bin 260 kişi lise, 17 bin 741 kişi yüksekokul ve fakülte, 801 kişi yüksek lisans, 155 kişi ise doktora eğitimini tamamlamıştır” dedi.

Ekonomi veriler

Öner, sözlerine şöyle devam etti:

“2017 yılı sonu itibariyle İnegöl Vergi Dairesi’ne kayıtlı 14 bin 389 mükellef bulunmaktadır. 2017 yılında İnegöl Vergi Dairesince tahakkuku yapılan toplam vergi miktarı 849 milyondur. 2017 yılında İnegöl Vergi Dairesince 500 milyondan fazla vergi tahsilatı yapılmıştır. Aktif olarak 76 bin 380 çalışanı bulunan İnegöl’de 30 bin 331 kişi emeklidir. 2017 yılında 5 bin 789 kişinin işsiz kaydı bulunurken 17 bin 522 kişinin iş arayan kaydı bulunuyor. Bu sayının bir kısmı ise halen çalışmakta olup daha iyi bir iş arayan vatandaşlardan oluştur. İnegöl’de toplam 555 bin 667 megawat elektrik enerjisi tüketilirken bunların 214 bin 180’i sanayi, 187 bin 289’u ticarethane, 139 bin 505’i meslek ve 14 bin 693’ü diğer bölgelerde tüketiliyor. İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nde 1995 yılında başlanan doğalgaz dağıtım hattı projesi 1996 yılında tamamlanarak, Haziran 1997’den itibaren fabrikalarda kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca, iki sanayi kuruluşu da doğalgazdan elektrik enerjisi elde etmek amacıyla doğalgaz dönüşüm santrali kurmuştur. İnegöl’de iki adet doğalgaz şehir giriş istasyonu ve on adet bölge regülatörü mevcuttur. 2017 yılı itibariyle, 40 bin 720 metre çelik hat, 472 bin 725 metre polietilen hat imalatı tamamlanmıştır. Toplam abone sayısı 66 bin 137 olmasına karşılık, 70 bin abone potansiyeli vardır. 2017 yılı içerisinde ilçenin şehir içi doğalgaz kullanımı 84 milyon 717 bin 956 Sm, Organize Sanayi Bölgesi kullanımı ise 64 milyon 901 bin 591 Sm’tür.”

Dış ticaret fazlası

“İnegöl 2017 yılında 688 firma ile 901 milyon 93 bin 636,61 dolar ihracat, 50 firma ile de 290 milyon 129 bin 237,74 dolar ithalat gerçekleştirerek toplam dış ticaret hacmini 1 milyar 191 milyon 222 bin 874,36 dolara çıkartmıştır. 2017 yılında İnegöl 610 milyon 964 bin 398,87 dolar dış ticaret fazlası vererek ülkemiz için model ekonomi şehri olma geleneğini sürdürmüştür. İhracat rakamlarına sektörel olarak bakıldığında mobilya sektörü 378.505.808,58 dolar, tekstil 281.425.282,09 dolar ve orman ürünleri 76.933.488,76 dolar ile ilk 3 sırayı alıyor. İthalat rakamlarında ise tekstil 118.615.387,38 dolar, orman ürünleri 93.430.859,76 dolar ve kimya 30.399.872,01 dolar ile ilk 3 sırada bulunuyor. 2004 yılında 5 bin 160 olan ihracat onay sayısı 2017 yılında 13 bin 950 rakamına ulaşmış durumda. Dünya mobilya ihracatında Çin %32,72 ile ilk sırayı alırken Almanya %7,18 ile 2., İtalya ise %6,21 ile 3. konumda. Türkiye bu listede %1,30 ile 17. sırada yer alıyor. Türkiye 427 milyon dolar ile en çık Irak’a ihracat yaparken 2. sırada 177 milyon ile Almanya, 3. sırada ise 172 milyon ile Suudi Arabistan yer alıyor.”