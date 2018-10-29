İTSO Kadın Girişimciler Kurulu Kaymakam Görücü'yü ziyaret etti

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, kısa süre önce göreve başlayan Kaymakam Şükrü Görücü'yü ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Müfide Karaduman, kadın girişimci sayısının artırılması yönünde yaptıkları çalışmaları anlattı ve İnegöl'de göreve başlayan Kaymakam Şükrü Görücü'ye başarı diledi. Karaduman, “İnegöl'de kadın müteşebbislerin çoğalması için bir dizi çalışma yapıyoruz. Günümüzde kadınlar her geçen gün ticaret ve üretimin içinde yer alıyor. Kadınlar artık iş dünyasında da varlar. Ülke olarak zenginliğe hızla ulaşmak istiyorsak, kadın girişimciler desteklenmeli ve sayımız artırılması için gerekenler yapılmalıdır” diye konuştu.

Kaymakam Şükrü Görücü'de yaptıkları ziyarette nedeniyle İTSO Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri'ne teşekkür etti. Kaymakam Şükrü Görücü, önceliğinin İnegöl'de yaşayanların huzuru, refahı olacağını ve kendisinden önceki arkadaşlarının devrettiği görevi daha da ileri götürmenin birinci önceliği olacağını söyledi.