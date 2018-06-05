İTSO Kadın Girişimciler Şenliği 8 Haziran’da

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Kadın girişimciliğinde örnek olan işletmelerle girişimci adaylarını bir araya getirmeyi amaçlayan etkinlikte, giyimden turizme, mobilyadan eğitime kadar çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin hizmet ve ürünleri sergilenecek.

İTSO KGK üyeleri, düzenlenecek şenlikle ilgili durum değerlendirmesi yapmak amacıyla bir süre önce iftar yemeğinde bir araya geldiler. Yemek sonrası yapılan durum değerlendirme toplantısı sonrasında açıklama yapan İTSO KGK Başkanı Müfide Karaduman, “Geçen yıl 40 kadın girişimci ile yaptığımız şenlik, bu yıl iki kat arttı ve 80’e çıktı. Kadın girişimcileri cesaretlendirmek için yaptığımız şenliğimize ilginin artmasından memnunuz” dedi.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, Kadın Girişimciler Şenliği’nin İnegöl’deki kadınları iş hayatına atılma konusunda cesaretlendirdiğini söyledi. Başkan Uğurdağ, 8 Haziran Cuma günü saat 17.00’de başlayacak şenlikte, sadece kadın girişimcilerin mal ve hizmetlerini sergilemek için stant açabileceklerini söyledi. Başkan Uğurdağ, “Ülkemizin ekonomik açıdan başarılı olması için kadınlarımızın iş dünyasında daha çok yer almasını gerekiyor. Kadınlarımızdaki girişimcilik potansiyelini ortaya çıkarmak, iş hayatına katılma konusunda özendirmek ve cesaretlendirmek istiyoruz. Ülkemizde ve ilçemizde kadın girişimcilerin başında olduğu çok sayıda başarılı işletme var. Yeni iş kurmak isteyenleri, işletmesi olan kadın girişimcilerle bir araya getirerek kadın girişimciliğin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak istiyoruz” diye konuştu.

Yavuz Uğurdağ farklı sektördeki 80 kadın girişimci ve girişimci adayını bir araya getirecek şenliğe tüm İnegöllüleri beklediklerini de sözlerine ekledi.