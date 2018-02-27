İTSO üyeleri BAUTEC 2018 İnşaat Fuarı’nı ziyaret etti

İTSO Başkan Yardımcısı Mustafa Kaynakçı ve Genel Sekreter Mustafa Şentürk’ün de yer aldığı İTSO heyeti, iş gezisinde fuar ziyaretinin yanı sıra Almanya’da faaliyet gösteren Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nı da ziyaret ederek, faaliyetleri hakkında bilgi aldılar ve ikili iş görüşmeleri yapıp ticari işbirliği ve yatırım imkânlarını değerlendirdiler.

Yapılan iş gezisi hakkında bilgi veren İTSO Başkan Yardımcısı Mustafa Kaynakçı, BAUTEC 2018’de 16 farklı ülkeden çok sayıda firmanın ürün ve hizmetlerini sergilediğini söyledi. Önceki yıllara kıyasla daha fazla katılımcının yer aldığı fuar hakkında bilgi veren Kaynakçı, “İnşaat sektöründeki yenilikleri yakından gözlemleme fırsatı bulduk. Önemli iş bağlantıları yaptık. KOSGEB desteği ile gerçekleştirdiğimiz fuar ziyareti sektörde faaliyet gösteren üyelerimiz açısından oldukça verimli oldu” diye konuştu.

Mustafa Kaynakçı programın son gününde de TOBB himayesinde faaliyet gösteren Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek, odanın genel sekreteri Okan Özoğlu’dan Almanya ve Berlin’in genel ekonomik durumu hakkında bilgi aldıklarını da söyledi. Kaynakçı, “Bu ziyaretimizde de Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın sunduğu hizmetleri ve yaptıkları faaliyetleri öğrendik. Türk firmalarının Almanya’daki inşaat sektörüne yaptıkları yatırımlar ve Almanya’da gerçekleştirdikleri işler hakkında detaylı bilgi aldık. Yapılan görüşmelerde Odamızın yurt dışı faaliyetleri, Avrupa Birliği projelerine ortaklık ve ülkemizin ihracatının geliştirilmesi amacıyla Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası ile sürekli işbirliğine geçilmesi ve Odamızın Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’na üye olması konuları öne çıktı” dedi.

İTSO Başkanı Metin Anıl da, dünyadaki gelişmeleri takip etmek açısından fuarların önemli bir fırsat olduğunu söyledi. BAUTEC 2018 iş gezisinin, inşaat sektöründe faaliyet gösteren üyeleri açısından sektördeki teknolojik gelişmeleri görmek ve teknoloji transferi konusunda önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Anıl, “Program kapsamında Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde ikili iş görüşmeleri de ayrı bir fırsat olarak üyelerimizin karşısına çıktı. Bu tarz faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İTSO’nun Almanya’ya gerçekleştirdiği iş gezisi KOSGEB desteği ile yapıldı. KOSGEB İş gezisine katılan işletmelerin ulaşım, konaklama, tercümanlık, rehberlik ve fuar giriş ücretleri için yüzde 50 oranında ve 3 bin TL’ye kadar destek sağladı.