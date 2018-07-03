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03 Temmuz 2018 15:24

İTSO üyeleri SGK yapılandınması hakkında bilgilendirilecek

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) üyeleri, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu hakkında bilgilendirilecek.

İTSO üyeleri SGK yapılandınması hakkında bilgilendirilecek

03 Temmuz 2018 15:24


İTSO konferans Salonu’nda 5 Temmuz 2018 Perşembe günü saat 15.00’te yapılacak toplantıda, SGK İnegöl Merkez Müdürü Erdal Alğan tarafından 7143 sayılı kanunun işverenlere ve vatandaşlara sağlayacağı ödeme kolaylığı konusunda bilgi verilecek. İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, üyelerini güncel gelişmeler hakkında bilgilendirmeyi görev bildiklerini vurguladı. Başkan Uğurdağ, “Bilindiği üzere kanunun vergi daireleri ile ilgili kısmında üyelerimizi bilgilendirdiğimiz bir toplantı yapmıştık. Bu kez de, SGK ile ilgili kısımların anlatılacağı bir toplantı planladık. Yapacağımız toplantıda üyelerimiz yeni kanunun getirdiği fırsatları birinci ağızdan dinleme fırsatı bulacaklar. Bilindiği gibi çıkan kanun kamu kurumlarına olan borçların ödemesinde büyük kolaylık getiriyor. Çıkan kanununun SGK ile ilgili olan kısmından yararlanmak isteyen üyelerimize başvuru yöntemleri ve sağlanan fırsatları birinci ağızdan anlatılacak” dedi.




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