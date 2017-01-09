İTSO üyelerine DMO anlatılacak

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), Devlet Malzeme Ofisi’ne (DMO) ürün satmak üyelerini bilgilendirecek.

11 Ocak Çarşamba günü oda binasında yapılacak toplantıda DMO katalog sistemine girme şartları ve bu sistemin sağladığı avantajlar DMO uzmanlarınca İTSO üyelerine anlatılacak. İTSO Başkanı Metin Anıl, DMO’nun kamu kurum ve kuruluşlarının, ihtiyacı olan her türlü malzemeyi devletin merkezî satın alma ve tedarik teşkilatı sıfatıyla karşıladığını söyledi. Kurumun geçen yılbaşlarında Türkiye’deki KOBİ İşletmelerini desteklemek için yerlilik oranlarını arttırdığına dikkat çeken Başkan Metin Anıl, "DMO kamu kurumlarının malzeme ihtiyaçlarını karşılamak için stok, katalog ve müteferrik (çeşitli) alım yöntemleriyle satın alma yapıyor. Kurum bir süredir yerli tedarikçilerini arttırmak için ülke çapında tanıtım toplantıları yapmaya başladı. Bu toplantılarda DMO’ya tedarikçi olmak isteyen firmalara izleyecekleri yöntemler ayrıntılı olarak anlatılıyor" dedi.