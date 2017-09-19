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19 Eylül 2017 13:27

İTSO üyelerine KOBİ destek programı anlatılacak

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), üyelerini KOBİGEL programı (KOBİ Gelişim Destek Programı) hakkında bilgilendirecek.

İTSO üyelerine KOBİ destek programı anlatılacak

19 Eylül 2017 13:27


İTSO Başkanı Metin Anıl, destek programıyla istenilen şartları yerine getiren KOBİ’lere 300 bin lira hibe kredi, 700 bin lira geri ödemeli kredi verileceğini hatırlattı. KOBİGEL programını üyelerine tanıtmak maksadıyla KOSGEB Bursa Müdürlüğü iş birliğiyle bilgilendirme toplantısı düzenlediklerini kaydeden Metin Anıl, 21 Eylül 2017 Perşembe (yarın) saat 14.00’te İTSO’da gerçekleştirilecek toplantıda Bursa’dan gelecek uzmanların sunum yapacağını bildirdi.


Projeden imalat sektöründeki KOBİ’lerin yararlandırılacağını anlatan İTSO Başkanı Metin Anıl, “Türkiye ekonomisinin değişmesinde ve dış ticaretinin artırılmasında, katma değeri yüksek, yüksek teknolojili KOBİ’ler öncü rolü oynayacak. KOBİ ve girişimcilerin rekabet güçlerini geliştirmeyi hedefleyen KOSGEB’in proje çağrısının İnegöl’de de karşılık bulması en büyük arzumuz. Bu proje büyük bir fırsat. Üyelerimizin bunu değerlendireceğini ümit ediyoruz. Gereken şartları yerine getiren firmalarımızın 1 milyon lirayı bulan bu hibe ve kredi desteği imkanından yararlanmasını istiyoruz” diye konuştu.




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