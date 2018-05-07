İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 10.00’da odanın konferans salonunda düzenlenecek seminerin bütün üyelere açık olduğunu söyledi. KOSGEB’in destekleme programının KOBİ’lerin ekonomideki paylarının ve faaliyetlerinin artırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesini amaçladığını belirten Uğurdağ, “Destek programında her ilden farklı sektörler yararlanabiliyor. Bursa’dan tekstil ürünleri imalatı, mobilya imalatı, motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı, başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı ile gıda ürünleri imalatı alanlarında faaliyet gösteren işletmeler müracaat edebilecek. Tekstil ve mobilya imalatında çok sayıda firmanın bulunduğu İnegöl açısından önemli bir fırsat olduğu için ilgili sektörlerde faaliyet gösteren üyelerimizi destekten ne şekilde yararlanacaklarını öğrenmek üzere düzenleyeceğimiz seminere bekliyoruz” diye konuştu.