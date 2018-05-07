Diğer
Kategoriler
07 Mayıs 2018 14:47

İTSO üyelerine “KOBİGEL” anlatılacak

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, (İTSO) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) tarafından bir süre önce duyurulan KOBİGEL Destek Programı’nı üyelerine anlatacak.

İTSO üyelerine “KOBİGEL” anlatılacak

07 Mayıs 2018 14:47


İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 10.00’da odanın konferans salonunda düzenlenecek seminerin bütün üyelere açık olduğunu söyledi. KOSGEB’in destekleme programının KOBİ’lerin ekonomideki paylarının ve faaliyetlerinin artırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesini amaçladığını belirten Uğurdağ, “Destek programında her ilden farklı sektörler yararlanabiliyor. Bursa’dan tekstil ürünleri imalatı, mobilya imalatı, motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı, başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı ile gıda ürünleri imalatı alanlarında faaliyet gösteren işletmeler müracaat edebilecek. Tekstil ve mobilya imalatında çok sayıda firmanın bulunduğu İnegöl açısından önemli bir fırsat olduğu için ilgili sektörlerde faaliyet gösteren üyelerimizi destekten ne şekilde yararlanacaklarını öğrenmek üzere düzenleyeceğimiz seminere bekliyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç