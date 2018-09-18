İTSO, yaptırdığı okula sahip çıkıyor

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) yönetimi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte İTSO İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilere yeni eğitim yılı için başarılar dilediler.

Ziyarette konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican, “Bu okulumuz Ticaret ve Sanayi İlkokulu ismiyle müsemma bir okuldur. Bu okul yapıldığından beri odamızın başında bulunan yöneticiler desteklerini esirgemiyor. Okulu yaptıktan sonra okulun takibini de bırakmadılar. Bu bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu yıl 2018-2019 eğitim öğretim yılının 2. gününde okulumuza giderek moral verelim, öğretmenlerimize hayırlı olsun dileklerimizi sunalım istedik" dedi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ ise, “İnşallah kazasız belasız bir şekilde yeni eğitim öğretim yılımızı sona erdiririz. Küçük nesillerimiz, öğrencilerimiz bizim geleceğimizdir. Biz onlara yatırım yapmak zorundayız, bunu da isteyerek, arzu ederek, severek yapıyoruz. İTSO, 1995 yılında İnegöl'ümüze bu okulu kazandırmıştır. O dönemde yöneticilik yapan, bu okulun kazanılmasına imza atan başkan ve yönetim kurulu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim de görevimiz bu tip kurumlara desteğimizi esirgemeden sürdürmektir. Bu okula her zaman desteğimizi göstereceğiz. Çocuklarımız bizim gözbebeklerimizdir. Onları iyi eğitmeliyiz. Bunu yaparken de kaliteli bir ortamda gerçekleştirmeliyiz” diyerek sözlerini bitirdi.

Programın sonunda İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ve yönetim kurulu üyeleri tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.